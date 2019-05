Nhà Trắng có phương án đưa 120.000 quân đến đối đầu Iran?

Tờ The New York Times hôm 13.5 dẫn các nguồn tin quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã trình kế hoạch mới tại cuộc họp các cố vấn an ninh cấp cao tại Nhà Trắng hôm 9.5.