Nhật Bản sắp có thủ tướng mới

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản hôm qua 29.9 đã chọn cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida làm lãnh đạo mới. Là chủ tịch LDP, ông Kishida gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga sau khi Quốc hội Nhật tổ chức bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 4.10, vì LDP cùng đảng đồng minh Komeito chiếm đa số ghế ở lưỡng viện, theo Kyodo News. Thủ tướng Suga ngày 3.9 thông báo không tranh cử vị trí lãnh đạo LDP sau một năm cầm quyền, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ ông bị giảm vì cách ứng phó đại dịch Covid-19

Ông Fumio Kishida (64 tuổi) sinh ra trong một gia đình chính trị, có cha và ông nội từng là hạ nghị sĩ. Ông Kishida từng nắm vị trí ngoại trưởng và trưởng chính sách LDP dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe và dẫn đầu Kochikai, một trong những nhóm lâu năm nhất của đảng này, theo tờ Nikkei Asia. Giáo sư về khoa học chính trị Masato Kamikubo tại Đại học Ritsumeikan (Nhật) nhận định ông Kishida là một chính trị gia “giàu kinh nghiệm và ôn hòa”, không có dấu vết thất bại nghiêm trọng, nhưng cũng không có thành công lớn trong việc hoạch định chính sách.

Phát biểu trong cuộc gặp với các nghị sĩ LDP sau cuộc bỏ phiếu, ông Kishida kêu gọi đoàn kết và cam kết dẫn dắt đảng này trong cuộc bầu cử hạ viện, dự kiến diễn ra tháng 11, và bầu cử thượng viện vào năm tới. Về chính sách kinh tế , ông đã nêu ý tưởng rời khỏi chủ nghĩa tự do mới, vốn là cốt lõi của hệ tư tưởng trong LDP từ thập niên 2000, và tập trung vào việc giảm bất đồng thu nhập. Cựu Ngoại trưởng Kishida còn cho hay ông có kế hoạch mở rộng hỗ trợ chi tiêu về nhà ở và đã đề xuất gói kích thích kinh tế “hàng chục ngàn tỉ yen” nhằm giảm tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế.

Nhân dịp ngài Fumio Kishida được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), ngày 29.9, ông Nguyễn Phú Trọng , Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã gửi điện chúc mừng ngài Fumio Kishida.

Về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Kishida chia sẻ một sự đồng thuận về nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt các mối quan hệ an ninh với Mỹ cũng như các đối tác khác trong “Bộ tứ kim cương” gồm có Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ, theo Reuters. Ông có thể tiếp tục duy trì chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của cựu Thủ tướng Abe. Ông Kishida cũng muốn duy trì những mối quan hệ kinh tế quan trọng đối với Trung Quốc.