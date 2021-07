Nhiều nước cân nhắc, triển khai mũi vắc xin Covid-19 thứ 3

Thêm nhiều ca bệnh Covid-19 tử vong ở Campuchia

Ở Thái Lan, Bộ Y tế hôm qua ghi nhận thêm 57 ca Covid-19 tử vong và 5.420 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 2.333 và 294.653 ca, theo tờ Bangkok Post. Cùng ngày, Lào ghi nhận 56 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.356, theo tờ The Laotian Times. Hôm qua (6.7), Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 31 ca Covid-19 tử vong, tăng thêm 3 ca so với số ca tử vong/ngày được công bố hôm trước, nâng tổng người chết vì bệnh này lên 779, theo tờ Khmer Times. Bộ Y tế Campuchia cùng ngày 6.7 ghi nhận thêm 935 ca nhiễm Covid-19, tăng so với số ca nhiễm mới 896 được công bố hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm lên 56.122 ca.