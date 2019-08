Nhiều nước chia sẻ quan điểm của VN về Biển Đông

Trưa 3.8, đợt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan tại Bangkok, Thái Lan chính thức kết thúc. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN VN, đã trao đổi với báo chí về kết quả hội nghị, trong đó tình hình Biển Đông được các bên dành nhiều thời gian thảo luận.

“Biển Đông vốn luôn là nội dung được trao đổi tại các hội nghị ASEAN. Lần này, do tình hình diễn biến gần đây trên Biển Đông, đặc biệt là vụ việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN, vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của VN, đã thu hút sự quan tâm của các nước”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho hay. “Nhiều bộ trưởng thể hiện quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông. Tất cả các nước đều phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mong muốn sớm có được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và mang tính bền vững”, ông nhấn mạnh.