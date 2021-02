Nỗi lo Covid-19 dịp Tết Nguyên đán

Chuyên gia WHO đến chợ Vũ Hán AFP hôm qua đưa tin nhóm điều tra quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đến khu chợ đồ tươi sống Hoa Nam (Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) để điều tra nguồn gốc Covid-19. Một ngày sau khi tới “nhiều viện bảo tàng”, đoàn đến khu chợ (đã đóng cửa từ tháng 1 năm ngoái) và phía an ninh nhanh chóng ngăn chặn những người khác tiến vào. Dưới sự theo sát của an ninh Trung Quốc , các chuyên gia không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên báo đài tập trung bên ngoài, và khu chợ tiếp tục bị phong tỏa sau khi họ vào trong. Lực lượng an ninh yêu cầu các phóng viên phải rời khỏi khu vực.