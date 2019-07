Nước Anh có thủ tướng mới

Chiều 23.7, đảng Bảo thủ đang cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng London, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson chiến thắng trong cuộc bầu cử giành quyền lãnh đạo đảng, đồng nghĩa với thay thế bà Theresa May để đứng đầu chính phủ. Tờ The Telegraph dẫn kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Johnson giành 66% số phiếu bầu của các thành viên đảng Bảo thủ, vượt xa đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt. Trước khi có thông báo chính thức, ông Johnson, một trong những thành viên chủ chốt của phong trào vận động đưa Anh rời EU (Brexit) hồi năm 2016, đã được dự báo sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, một số thành viên nội các đã tuyên bố từ chức để thể hiện bất đồng với chính khách này. Hôm qua, sự kiện tuyên bố người kế nhiệm vị trí của bà May diễn ra trễ hơn 1 giờ so với dự kiến, phần nào cho thấy tình hình căng thẳng trong nội bộ chính quyền Anh.