Nước lũ mấp mé chân tượng Lạc Sơn Đại Phật, đập Tam Hiệp có thể hứng lũ mới

Tượng Phật bằng đá nói trên được gọi là Lạc Sơn Đại Phật, được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của sông Dân và sông Đại Độ, hai chi lưu của sông Dương Tử , tọa lạc cách thành phố Lạc Sơn thuộc Tứ Xuyên khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng Phật bằng đá này đối mặt với núi Nga Mi và dưới chân tượng là dòng sông.

Theo Tân Hoa xã, mưa to trút xuống ở nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên từ 11-12.8, khiến khoảng 107.000 người bị ảnh hưởng. Trong đó có ít nhất 6 người chết, 5 người mất tích và hơn 40.000 người sơ tán ở thành phố Nhã An. Mưa to có thể tiếp tục trút xuống Tứ Xuyên hôm nay 13.8 và Cơ quan Khí tượng Tứ Xuyên vẫn ban hành cảnh báo mưa lũ.

Một khu vực thuộc thành phố Mi Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên bị ngập ngặn trong ngày 12.8 Chụp màn hình Creaders.net

Cũng theo Tân Hoa xã, hình ảnh chụp ngày 12.8 cho thấy một khu du lịch ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh, ở thượng nguồn sông Dương Tử (Trường Giang), bị ngập nặng. Mưa to cũng đã khiến khoảng 180 ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Báo Taiwan News dẫn thông báo từ website của Cục Thủy lợi Trường Giang, mực nước ở các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử dâng cao trở lại. Mực nước ở khu vực sông chảy qua thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi đập Tam Hiệp được xây chắn ngang sông Dương Tử, đã vượt mức cảnh báo.

Đập Tam Hiệp hứng 3 đợt lũ trong tháng 7 và đã nhiều lần mở cổng xả lũ. Với đợt mưa to mới ở tỉnh Tứ Xuyên, hồ chứa của Đập Tam Hiệp có thể hứng dòng nước lũ mới, theo Taiwan News.