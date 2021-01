Nước Mỹ trong tiến trình chuyển giao quyền lực

Phó tổng thống Mike Pence phản đối việc phế truất ông Trump Trang Business Insider và tờ The New York Times hôm qua dẫn lời cố vấn của Phó tổng thống Mike Pence cho hay ông Pence sẽ không kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Trump. Tu chính án 25 quy định phó tổng thống cùng đa số thành viên nội các có thể phế truất tổng thống nếu xác định nhà lãnh đạo không thể thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ. Đài CNBC loan tin đã có những thảo luận trong Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính về khả năng này, nhưng đa số ý kiến cho rằng quy trình phế truất đòi hỏi nhiều thời gian trong khi còn chưa đầy 2 tuần nữa là Tổng thống Trump mãn nhiệm. Ngoài ra, việc kích hoạt Tu chính án 25 cũng có thể gây thêm chia rẽ và bất ổn. Mặt khác, nhiều lãnh đạo đảng Dân chủ, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ khởi động quy trình luận tội Tổng thống Trump nếu ông Pence không kích hoạt Tu chính án 25. Tháng 12.2019, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát buộc tội Tổng thống Trump lạm quyền và cản trở quốc hội, liên quan cáo buộc gây sức ép lên Ukraine để điều tra ông Joe Biden. Tháng 2.2020, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát tuyên bố Tổng thống Trump trắng án. Bảo Vinh