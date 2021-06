Ông Putin bác bỏ việc Nga bán vệ tinh giúp Iran do thám Trung Đông

"Đúng là chúng tôi có kế hoạch hợp tác với Iran, bao gồm cả hợp tác quân sự và kỹ thuật", ông Putin trả lời phỏng vấn với NBC News. "Nhưng đó chỉ là tin giả. Tôi chưa từng nghe về loại chuyện này. Họ sẽ biết thêm thông tin sớm thôi. (Những điều họ đang nói về vệ tinh) là vô nghĩa, rác rưởi", ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10.6, tờ The Washington Post đưa tin Nga đang chuẩn bị cung cấp cho Iran vệ tinh Kanopus-V có camera độ phân giải cao. Vệ tinh này sẽ giúp Tehran do thám các căn cứ trên khắp Trung Đông. Theo The Washington Post, vệ tinh này mặc dù chưa đạt đến năng lực của Mỹ nhưng cũng đủ để Iran giám sát các căn cứ của Israel và sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq.

The Washington Post cũng dẫn lời những nguồn tin ở Mỹ và Trung Đông cho biết vệ tinh có thể được phóng trong vòng vài tháng tới. Đây là kết quả của nhiều chuyến đi Nga đàm phán của lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Iran có mối quan hệ căng thẳng với các nước trong khu vực. Do đó, thông tin về vệ tinh làm dấy lên lo ngại Tehran có thể chia sẻ hình ảnh với các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Yemen, Iraq và Lebanon.

Các thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ông Putin sắp có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Biden tại Geneva vào ngày 16.6. Ông Biden dự kiến phản đối một loạt vấn đề với ông Putin, bao gồm cả việc can thiệp bầu cử và các vụ tấn công mạng có liên quan đến Moscow.

Thông tin về vụ mua bán vệ tinh cũng xuất hiện vào thời điểm các cường quốc trên thế giới đang thảo luận về việc đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và để Tehran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận.