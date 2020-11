Ông Putin: Các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế, tính đến lợi ích của nhau

Điều này đã được phản ánh trong "Tuyên bố Hà Nội", văn kiện chính sẽ được thông qua tại hội nghị.

“Tôi đồng ý với ý tưởng chủ đạo được nêu ra trong "Tuyên bố Hà Nội" - đó là các nước cần hợp tác hài hòa để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác trong hàng loạt các thách thức chính trị và kinh tế. Đồng thời, điều quan trọng là phải hành động trên các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, tính đến lợi ích của nhau và bảo đảm an ninh không bị chia cắt”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Nga cũng cho biết, để ổn định tình hình và tránh một cuộc chạy đua vũ trang, Nga đã đơn phương cấm triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác, cho đến khi nào các đối tác Mỹ cũng kiềm chế những hành động tương tự. “Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đối thoại nghiêm túc về vấn đề này với tất cả các quốc gia quan tâm”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng nhấn mạnh sự quan trọng của hợp tác trong đối phó với thách thức lớn nhất mà khu vực và toàn thể loài người đang phải đối mặt hiện nay, đại dịch Covid-19.

Theo ông Putin, do ảnh hưởng của Covid-19, thương mại của Nga với các quốc gia EAS đã giảm 12% trong 3 quý năm 2020; do đó, Nga kỳ vọng Tuyên bố về đảm bảo tăng trưởng ổn định của nền kinh tế khu vực (do Trung Quốc đề xuất), sẽ thúc đẩy việc mở rộng thương mại, đầu tư và trao đổi công nghệ giữa các quốc gia.