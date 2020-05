Ông Trump sẵn sàng làm trung gian hòa giải tranh chấp biên giới Ấn – Trung

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về biên giới trên dãy Himalaya đang leo thang nhanh chóng trong những tuần qua, với việc Trung Quốc bị cáo buộc đã chuyển hàng ngàn quân đến lãnh thổ tranh chấp và nới rộng quy mô của căn cứ quân sự tại khu vực.

Theo báo The Guardian hôm 27.5, hàng ngàn lính Trung Quốc đã di chuyển đến các vị trí nhạy cảm dọc theo biên giới phía đông Ladakh, tổ chức dựng lều và xếp đặt các phương tiện cơ giới và máy móc hạng nặng tại những khu vực mà Ấn Độ đang tuyên bố chủ quyền.

Bên cạnh đó, Đài NDTV còn dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng rầm rộ đang diễn ra tại căn cứ không quân Ngari Gunsa của Trung Quốc, cách khoảng 200 km tính từ hồ Pangong – nơi xảy ra ẩu đả giữa binh sĩ 2 nước vào ngày 5 và 6.5.

Hình ảnh cho thấy các tiêm kích tại sân bay Ngari Gunsa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NDTV

Vị trí của căn cứ không quân Ngari Gunsa có ý nghĩa rất trọng yếu. Sân bay phục vụ quân sự và dân sự nằm ở độ cao 4.273 m và là một trong những sân bay ở địa hình cao nhất thế giới . Sân bay này có lợi thế nằm gần Đường Kiểm soát thực tế (LAC) giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Đáp trả trước động thái trên, quân đội Ấn Độ di chuyển vài tiểu đoàn thuộc sư đoàn bộ binh thường trú đóng ở thành phố Leh thuộc khu vực Ladakh đến “các chốt gác” dọc theo biên giới và đang tiến hành tăng cường thêm lực lượng tại đây.

Các động thái dồn quân của hai bên diễn ra theo sau hai địa điểm xảy ra ẩu đả tại khu vực hồ Pangong và Bắc Sikkim thuộc Ladakh, khiến hơn 100 binh sĩ của cả hai phía bị thương.

Trong bối cảnh căng thẳng trên, Tổng thống Trump tuyên bố đã “thông báo với cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc rằng Mỹ sẵn sàng, sẵn lòng và có thể đóng vai trò trung gian hoặc tài phán về vấn đề biên giới đang nóng bỏng giữa hai nước”.

Cùng ngày, các tư lệnh của quân đội Ấn Độ đã tham gia hội nghị an ninh kéo dài 3 ngày ở New Delhi nhằm thảo luận tình hình an ninh hiện tại dọc theo biên giới với Trung Quốc và Pakistan.