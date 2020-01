Ông Trump sắp được ‘trắng án’ trong phiên tòa luận tội?

Thượng nghị sĩ John Barrasso, nhân vật quyền lực đứng hàng thứ 3 trong đảng Cộng hòa, cho biết phiên tòa có thể kết thúc vào ngày 31.1 vì đảng Dân chủ không đạt được mục tiêu là triệu tập người ra làm chứng, chẳng hạn như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton , theo Reuters.

"Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng chuyển sang phán quyết cuối cùng vào ngày 31.1, tức thượng viện sẽ bỏ phiếu”, ông Barrasso nói trong buổi họp báo.

Phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng cuộc bỏ phiếu ngày 31.1 sẽ giải quyết cuộc tranh luận về nhân chứng và chuyển sang tuyên bố trắng án hay kết án ông Trump hay không. Ông Barrasso đáp cuối ngày 31.1, Tổng thống Trump sẽ được tuyên bố vô tội . Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác cũng đưa ra dự đoán tương tự sau phiên xét xử ngày 29.1.

[VIDEO] Sắp ra sách chứa thông tin nhạy cảm, cựu cố vấn Bolton hứng chỉ trích từ Tổng thống Trump

Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát trước đó đã phê chuẩn hai điều khoản luận tội vào tháng 12.2019, cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực và gây cản trở quốc hội. Để luận tội và phế truất ông Trump, đảng Dân chủ phải đảm bảo số phiếu thuận chiếm 2/3 tổng số 100 phiếu ở thượng viện vốn đang do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tuy nhiên, hiện tất cả 53 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở thượng viện đều công khai phản đối việc phế truất Tổng thống Trump. Họ đồng thời kịch liệt phản đối đề xuất của đảng Dân chủ về việc triệu tập nhân chứng, theo Reuters.

“Nhân chứng quan trọng”

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton rời Nhà Trắng vào tháng 9.2019 sau nhiều bất đồng với ông Trump về đường lối chính sách đối ngoại.

Đảng Dân chủ tin rằng Bolton, nhân vật trung tâm trong chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa, có thể giúp họ củng cố cáo buộc chống lại chủ nhân Nhà Trắng và muốn triệu tập ông cùng một số quan chức khác ra làm chứng.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump đã lạm dụng quyền lực khi dùng gói viện trợ an ninh được Quốc hội thông qua để gây áp lực, buộc Ukraine phải tiến hành điều tra tham nhũng nhằm bôi nhọ đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ John Bolton (phải) tại buổi họp báo ở Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C ngày 3.5 Reuters

Tờ The New York Times dẫn lại nội dung quyển sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia cho thấy Tổng thống Trump nói với Bolton rằng ông muốn đóng băng khoản viện trợ an ninh 391 triệu USD cho Ukraine cho đến khi Kiev tiến hành các cuộc điều tra chống lại đảng Dân chủ, bao gồm cựu phó tổng thống Biden và con trai Hunter.

Trong thông báo ngày 29.1, Nhà Trắng nhấn mạnh quyển sách do ông Bolton không thể được xuất bản do chứa dựng thông tin mật, vi phạm luật giữ bí mật nhà nước.