Ông Trump ví Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đánh nhau như con nít

“Đây là điều cách phi truyền thống mà tôi đã áp dụng. Tôi nói họ phải đánh nhau một ít. Giống như hai đưa trẻ, chúng ta phải để chúng đánh nhau rồi mới can ngăn”, Tổng thống Trump phát biểu trong buổi mít tinh vận động tranh cử ở bang Texas, theo AFP. “Họ đã đánh nhau chỉ vài ngày, nhưng rất dữ dội”, chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm.

Hơn 500 người thiệt mạng thiệt mạng bao gồm hàng chục thường dân, đa số là phía người Kurd và hơn 300.000 người dân phải di tản, AFP dẫn lời nguồn tin địa phương cho biết. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ không phải đổ máu ở Syria.

Vào ngày 17.10, sau cuộc hội đàm với Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, phía Thổ Nhĩ Kỳ nhất trị tạm ngừng chiến dịch quân sự trong vòng 5 ngày và chấm dứt tấn công với điều kiện lực lượng người Kurd rút khỏi “vùng an toàn” do Ankara thiết lập dọc theo biên giới. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập “vùng an toàn” để đưa khoảng hàng triệu người tị nạn Syria trở về nước.