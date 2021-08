Pakistan - nhân tố quyền lực trong thế cuộc Afghanistan

Theo báo cáo phân tích của hai nhà nghiên cứu về Nam Á Elizabeth Threlkeld và Grace Easterly cho Viện Hòa bình Mỹ (USIP), sau khi Pakistan giành độc lập năm 1947, mối quan hệ hai bên được định hình bởi nhiều yếu tố trong đó có tranh chấp biên giới, sự xuất hiện của các lo ngại an ninh chủ quyền...

Afghanistan lo ngại sự can thiệp của Pakistan thông qua các nhóm ủy nhiệm và những nỗ lực định hình chính sách tại Kabul. Ngược lại, lo ngại lớn nhất của Pakistan là việc Afghanistan từ chối công nhận Đường Durand và sự ảnh hưởng của Kabul đối với lực lượng người Pashtun Pakistan sống dọc theo Đường Durand luôn có tư tưởng ly khai khỏi Pakistan.

Sau khi Bangladesh giành độc lập năm 1971, Pakistan lo ngại về mối đe dọa ly khai của người Pashtun nên đã trang bị và huấn luyện cho các tay súng Hồi giáo Afghanistan để chống lại các phe phái ủng hộ người Pashtun tại Kabul.

Trong Chiến tranh lạnh, Afghanistan và Pakistan nằm ở hai phe đối lập. Trong khi Afghanistan chịu sự ảnh hưởng của Liên Xô, Pakistan lại đứng về phía Mỹ.

Năm 1994, chỉ huy Mullah Mohammad Omar từng tham gia cuộc thánh chiến chống Liên Xô thành lập Taliban và đến năm 1996 giành được quyền kiểm soát Kabul. Taliban giữ quan hệ mật thiết với Pakistan và thù địch với Ấn Độ bởi khác biệt tôn giáo và việc New Delhi ủng hộ quân sự và tài chính cho lực lượng Liên minh phương Bắc - đối lập về chính trị và quân sự tại Afghanistan.

Pakistan muốn củng cố Taliban như là lực lượng đối chọi lại sức ảnh hưởng của kẻ thù Ấn Độ tại Afghanistan, tránh tình thế phải lưỡng đầu thọ địch. Trong thời gian Taliban cầm quyền từ 1996-2001, Pakistan là một trong 3 nước công nhận chính quyền này, bên cạnh Ả Rập Xê Út và UAE.

Theo tờ The New York Times, Pakistan cho phép các lãnh đạo Taliban di chuyển tự do qua biên giới và là nơi trú ngụ cho các thành viên Taliban cùng gia đình họ. Những người chỉ trích tại Afghanistan cáo buộc Pakistan ủng hộ cuộc tiến công của Taliban khi để hàng ngàn tay súng vượt qua biên giới, cáo buộc mà phía Pakistan một mực bác bỏ.