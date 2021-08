Duyên nợ hai 'ông lớn' Mỹ - Nga ở Afghanistan

Nga có bề dày can thiệp quân sự ở Afghanistan, kéo dài từ thế kỷ 19 dưới thời Sa hoàng. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười ở Nga năm 1919, chính phủ Liên Xô bắt đầu cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho Afghanistan để hỗ trợ cuộc kháng chiến của nước này chống Anh.

Năm 1978, nội chiến bùng nổ ở Afghanistan. Tháng 12 cùng năm, Afghanistan và Liên Xô ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác song phương, theo đó bật đèn xanh cho Liên Xô triển khai quân đội trong trường hợp nhận được đề nghị của đối tác.

Khi Afghanistan rơi vào bất ổn và đối mặt những vụ tấn công của lực lượng nổi dậy Hồi giáo Mujahideen do Mỹ bảo trợ, quân đội Liên Xô dưới sự chỉ huy của nguyên soái Sergei Leonidovich Sokolov đã thực hiện chiến dịch quân sự tại Afghanistan vào tháng 12.1979. Phía Liên Xô thành công kiểm soát Afghanistan vào ngày 28.12.1979, cho phép nước này thành lập chính phủ lâm thời.

Theo ghi chép chính thức, CIA chỉ bắt đầu hỗ trợ phe đối lập tại Afghanistan sau khi Liên Xô can thiệp quân sự ở nước này. Tuy nhiên, hồi ký From the Shadows (Từ bóng tối) của ông Robert Gates, cựu Giám đốc CIA và cũng là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tiết lộ giới chức tình báo Mỹ từ giữa năm 1979 đã nhúng tay vào tình hình Afghanistan, tức 6 tháng trước khi quân đội Liên Xô kéo quân vào nước này.