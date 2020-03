Philippines xin lỗi vì nói bộ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc không chính xác

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire ngày 2 8.3 cho biết một số bộ dụng cụ xét nghiệm do công ty BGI Group và Sansure Biotech (Trung Quốc) sản xuất có độ chính xác 40% trong chẩn đoán Covid-19, theo tờ South China Morning Post.

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila bác bỏ cáo buộc này, khẳng định bộ xét nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ Philippines đối phó với dịch Covid-19.

Chất lượng của 2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm của BGI Group và 100.000 bộ dụng xét nghiệm nghiệm axít nucleic từ Sansure Biotech là rất tốt và không tồn tại bất kỳ vấn đề gì về độ chính xác”, theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila

Đại sứ quán Trung Quốc chỉ trích bình luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines là “vô trách nhiệm”, có thể khiến công chúng hiểu lầm và làm xáo trộn nỗ lực hợp tác trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Ngày 30.3, Bộ Ngoại giao Philippines đã xin lỗi và thừa nhận chất lượng của các dụng cụ xét nghiệm do Trung Quốc cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

“Bộ Y tế mong muốn làm rõ rằng 2.000 bộ xét nghiệm của Sansure Biotech và 100.000 bộ dụng cụ của BGI Group do chính phủ Trung Quốc tặng đã được đánh giá ngang bằng với bộ dụng cụ xét nghiệm do WHO cung cấp”, theo thông báo Bộ Ngoại giao Philippines.

Cùng ngày, tờ Hoàn cầu Thời báo đăng tải bài xã luận cho rằng chính phủ Trung Quốc nên tăng cường kiểm soát chất lượng thiết bị y tế xuất khẩu và loại trừ công ty sản xuất những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, tờ báo kêu gọi các quốc gia giữ bình tĩnh và không chính trị hóa vấn đề viện trợ, nhập khẩu thiết bị y tế.

Chính phủ nước ngoài chỉ nên mua sản phẩm từ những doanh nghiệp được đại sứ quán Trung Quốc giới thiệu.

[VIDEO] Quan chức CH Czech: bộ xét nghiệm Covid-19 nhanh của Trung Quốc lỗi nhiều vì dùng "sai phương pháp"