Pou Chen đóng cửa nhà máy ở Myanmar, có thể tăng sản xuất tại Việt Nam

Pou Chen chuyên gia công giày cho các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Asics, New Balance, Timberland và Salomon. Trong thông cáo đưa ra hôm nay 30.3, tập đoàn này cho biết đã quyết định dừng sản xuất ở Myanmar vì lý do an toàn trong bối cảnh biến động về chính trị