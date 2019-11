Quan hệ an ninh quốc phòng EU - Việt Nam là rất quan trọng

Đại sứ có thể chia sẻ những ưu tiên trong thời gian sắp tới?

Tại sao ông cho rằng đây là giai đoạn quan trọng và đầy thách thức?

Đây là thời điểm bắt đầu thực thi những thỏa thuận đã được ký kết. Thực thi nó mới là thách thức thực sự, có thể nói là vô cùng khó khăn. Những hiệp định chúng ta vừa ký kết, như H iệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA), đều là thành tựu lớn mà hai bên đã đạt được sau nhiều năm nỗ lực. Thách thức trước mắt là đi vào thực thi những hiệp định này.

Chúng ta cần phải hoạch định lộ trình, kế hoạch như thế nào, sắp xếp khâu chuẩn bị thật tốt mới có thể hiện thực hóa những hiệp định đó. Bên cạnh thương mại và đầu tư, EU và Việt Nam cũng ký xong hiệp định liên quan đến an ninh và quốc phòng (FPA) nhằm thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tham gia vào giai đoạn then chốt này trong quan hệ song phương.