Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

“Ông Kevin McAleenan đã có đóng góp to lớn trong vai trò quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa. Chúng tôi đã phối hợp làm việc rất tốt trong vấn đề ngăn chặn vượt biên trái phép”, Tổng thống Trump viết trên Twitter vào tối 11.10.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ công bố quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa mới vào tuần tới do “có nhiều ứng viên tuyệt vời”.

Ông McAleenan giữ chức quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa trong vòng 6 tháng để thay cho bà Kirstjen Nielsen. Riêng bà Nielsen điều hành cơ quan này trong vòng 1 năm 6 tháng.

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, ông McAleenan cho hay bản thân không có cảm giác đang kiểm soát Bộ An ninh Nội địa, một phần là do nội bộ không ủng hộ chính sách siết chặt di cư của Tổng thống Trump.