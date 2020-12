Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

“Tuần này, trong chuyến thăm đầu tiên của tôi tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với tư cách là quyền bộ trưởng quốc phòng, tôi mong muốn tái khẳng định cam kết của Mỹ duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, ông Miller nhấn mạnh trong phần mở đầu bài viết của mình do báo The Philippine Star đăng hôm nay 7.12.

Quyền Bộ trưởng Miller còn viết rằng trong 4 năm qua, có thêm nhiều đồng minh và đối tác cùng với Mỹ “lên án mạnh mẽ những hành động gây bất ổn và mang tính cưỡng ép của CHND Trung Hoa (Trung Quốc) ở khu vực, đặc biệt ở Biển Đông”. Ông còn lưu ý kể từ tháng 1.2020, khi nhiều nước trên thế giới chống chọi với đại dịch Covid-19, chính quyền Trung Quốc tận dụng cuộc khủng hoảng này thông qua hàng loạt bước khiêu khích ở Biển Đông ”.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa, đầu tháng 4.2020 Ngư dân cung cấp

“Bắc Kinh đã dùng lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển để củng cố yêu sách biển phi pháp và quá đáng của họ và bắt nạt các nước láng giềng. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở lãnh thổ và vùng biển tranh chấp; quấy rối việc khai thác dầu khí hợp pháp lâu nay của Việt Nam và Malaysia; đưa đội tàu cá được hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á; và tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo, vi phạm các cam kết của họ đối với ASEAN”, quyền Bộ trưởng Miller cảnh báo.

[VIDEO] Video hiếm về quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ trên biển Đông

“Dù có những thách thức này, Mỹ vẫn sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình ở Đông Nam Á trong việc bảo vệ một trật tự tự do và rộng mở. Nhằm thúc đẩy tầm nhìn chung, chúng ta phải cùng nhau xây dựng một khu vực được kết nối nhiều hơn để đối phó những thách thức an ninh chung và chống lại sự cưỡng ép và dọa dẫm”, ông Miller nhấn mạnh trong bài viết.

Theo thông báo đăng trên website của Bộ Quốc phòng Mỹ, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller dự kiến từ ngày 5.12 có chuyến thăm Indonesia, Philippines và tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Honolulu thuộc bang Hawaii. Từ trụ sở này, ông Miller sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam tổ chức trực tuyến từ ngày 9 - 10.12.