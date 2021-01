‘Quyền lực chính trị’ của mạng xã hội

Trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách ở châu Âu bắt đầu cảnh giác trước vai trò và tác động của những công ty mạng xã hội đối với nền chính trị và quyền tự do ngôn luận.

Vụ đám đông người biểu tình ủng hộ ông Trump xông vào làm loạn ở Điện Capitol hôm 6.1 đã làm sống lại cuộc tranh luận này sau khi Twitter cấm vĩnh viễn và các trang mạng xã hội khác áp đặt hạn chế đối với tài khoản của tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ.

“Dù đúng hay sai, các công ty mạng xã hội như Twitter đã đưa ra một quyết định mang tính chính trị”, chuyên gia Jonathon Hauenschild tại tổ chức phi chính phủ chuyên về chính sách ALEC (Mỹ), nói với tờ The Wall Street Journal.

Thực ra, vấn đề này từng được thảo luận tại quốc hội Mỹ trước đây. Tổng thống Trump nhiều lần đề xuất hủy bỏ Mục 230 của đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông năm 1996. Tuy nhiên, đề xuất của ông Trump không nhận được đủ sự ủng hộ từ Quốc hội.

Theo Mục 230, công ty mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm đối với bình luận, bài đăng của người dùng trên nền tảng của họ. Mục 230 được xem là nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Thậm chí, ông Trump từng phủ quyết dự luật ngân sách quốc phòng thường niên trị giá 740 tỉ USD vì dự luật không bao gồm hủy bỏ Mục 230. Tuy nhiên, quốc hội đã bác bỏ quyền phủ quyết.

Trước thềm chuyến thăm bang Texas ngày 12.1, Tổng thống Trump cũng đã đổ lỗi cho các công ty công nghệ lớn của Mỹ (gọi là Big Tech) gây chia rẽ đất nước. Ông Trump cảnh báo sẽ có “động thái chống lại” những hành động mới đây của các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, trong bài viết trên Politico, Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton lưu ý: “Việc một giám đốc điều hành của công ty công nghệ có thể quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump mà không cần bất kỳ sự kiểm tra và cân bằng nào là chuyện khó hiểu. Điều này thể hiện rõ quyền lực của mạng xã hội”.

Mặt khác, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11.1 tin rằng Twitter quyết định đóng vĩnh viễn tài khoản của ông Trump là “có vấn đề” vì mạng xã hội không thể tự can thiệp vào quyền tự do ngôn luận. “Tự do ngôn luận là quyền cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu. Quyền cơ bản này có thể bị can thiệp, nhưng phải thông qua luật và trong khuôn khổ do cơ quan lập pháp xác định, chứ không phải theo quyết định của các công ty mạng xã hội ”, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết, theo AFP.