Sự che chắn cần thiết

Mới đây, chuyên gia John J.Brandon, Giám đốc cấp cao Chương trình quan hệ quốc tế thuộc Quỹ Á Châu (có trụ sở ở Washington D.C, Mỹ), cảnh báo các nền kinh tế trong ASEAN cần sớm giải quyết “tử huyệt” về an ninh mạng. Suốt những năm gần đây, Đông Nam Á luôn được đánh giá cao về tiềm năng phát triển thương mại điện tử, kinh tế số.



Cụ thể, số lượng người dùng internet trong khu vực dự kiến đạt 480 triệu người vào năm 2020, và 260 triệu người - tương đương một nửa dân số của khối - có sử dụng truyền thông mạng xã hội. Có đến 4 đại diện của ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia nằm trong nhóm 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất trên thế giới. Ước tính doanh thu thương mại điện tử của ASEAN sớm đạt 200 tỉ USD vào năm 2025. Tiềm năng sẽ còn tiếp tục vươn cao bay xa. Cụ thể, số lượng người dùng internet trong khu vực dự kiến đạt 480 triệu người vào năm 2020, và 260 triệu người - tương đương một nửa dân số của khối - có sử dụng truyền thông mạng xã hội. Có đến 4 đại diện của ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia nằm trong nhóm 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất trên thế giới. Ước tính doanh thu thương mại điện tử của ASEAN sớm đạt 200 tỉ USD vào năm 2025. Tiềm năng sẽ còn tiếp tục vươn cao bay xa.

Thế nhưng, một thống kê gần đây của Công ty AT Kearney, chuyên về tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, cảnh báo ASEAN đang đầu tư quá thấp cho an ninh mạng, chưa đủ đáp ứng sự đảm bảo cho an toàn trên không gian ảo. Cụ thể, khối này chỉ mới chi khoảng 1,9 tỉ USD, tương đương 0,06% GDP cho an ninh mạng. Trong khi đó, tỷ lệ đầu tư trung bình của thế giới là 0,13% GDP.

AT Kearney đánh giá mức đầu tư tương xứng của ASEAN phải vào khoảng 0,35% GDP vào năm 2017 rồi tăng lên 0,61% GDP vào năm 2025. Nếu không, mức thiệt hại của 1.000 doanh nghiệp hàng đầu của khối có thể thiệt hại đến 750 tỉ USD vì bị tấn công mạng. Đây là những cảnh báo rất thực tế mà ASEAN nói chung, VN chúng ta nói riêng, cần nghiêm túc quan tâm.