Taliban đã kiếm tiền như thế nào để phục vụ cuộc chiến ở Afghanistan?

Tiền có thể còn tăng mạnh Theo ông Miller, giờ đây Taliban đã kiểm soát Afghanistan và có khả năng sẽ kiếm thêm rất nhiều tiền thông qua hợp tác với Trung Quốc “Người Trung Quốc đã đưa ra các đề nghị đối với Taliban. Tôi cho rằng họ đang muốn bắt đầu làm ăn với Taliban và một trong những lý do là Afghanistan có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lithium và quặng sắt”, ông nhận định. Theo ông, dù trữ lượng các khoáng sản trên của Afghanistan có thể không lớn so với Úc nhưng nếu Trung Quốc kết thân với Taliban, họ sẽ có một nguồn cung gần gũi và đáng tin hơn. “Không ngạc nhiên khi họ đã mời một đại diện của Taliban đến Bắc Kinh trong thời gian gần đây”, ông nêu rõ. Việc khai thác quặng sắt, đồng, vàng, thiếc, các kim loại khác và khoáng sản đất hiếm tại các vùng núi của Afghanistan giúp Taliban thu được khoảng 460 triệu USD, do các công ty trả cho lực lượng này để duy trì hoạt động, theo con số của NATO. Tuy nhiên, ông Miller lưu ý rằng việc hợp tác với Trung Quốc sẽ khiến Taliban cần chi nhiều tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác khoáng sản, cũng như đầu tư để vận chuyển đến Trung Quốc. Do đó, mối quan hệ đối tác có thể sẽ không diễn ra lập tức mà có thể là kế hoạch lâu dài.