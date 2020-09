Thách thức bủa vây tuổi 75 của Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp quan trọng tại Liên Hiệp Quốc Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 21.9 (giờ New York, Mỹ), trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 75, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi “Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ” cùng với 106 lãnh đạo cấp cao và 67 bộ trưởng các nước thành viên LHQ. Phiên họp tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu để phát tại trụ sở LHQ. Trong các phát biểu, lãnh đạo và đại diện các nước đánh giá cao những thành tựu LHQ đã đạt được từ khi thành lập đến nay, khẳng định sự cần thiết của việc tôn trọng Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia, ngăn chặn xung đột, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các nước cũng kêu gọi cải tổ mạnh mẽ để LHQ đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ và thách thức mới đang đặt ra. Trong thông điệp quan trọng gửi phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành quả nhân loại đã đạt được trong suốt 75 năm qua, khẳng định vai trò không thể thiếu của LHQ với tư cách là “trung tâm điều phối hành động của các quốc gia”. Trước những thách thức chưa có tiền lệ như hiện nay, Thủ tướng cho rằng, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, hợp tác hơn nữa để tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là LHQ; tuân thủ Hiến chương, luật pháp quốc tế; triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia cũng như đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Khẳng định mạnh mẽ những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa, hội nhập quốc tế, những nỗ lực trong phòng, chống và phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như những đóng góp tại các thể chế đa phương quan trọng như LHQ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ cảm ơn cộng đồng quốc tế đã tín nhiệm bầu Việt Nam giữ cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021, đồng thời khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành tốt các trọng trách mà cộng đồng quốc tế giao phó, bao gồm cả cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, nỗ lực đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Vũ Hân