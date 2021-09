Thái Lan, Campuchia lên kế hoạch thu hút du khách quốc tế trở lại

Sau khi chủ trì cuộc họp của ủy ban, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho hay ủy ban quyết đề xuất giảm thời gian cách ly đối với du khách nước ngoài nhằm kích thích kinh tế.

Theo đó, việc rút ngắn thời gian cách ly sẽ áp dụng đối với một số khu vực du lịch và cơ quan chức năng sẽ cân nhắc dựa trên tỷ lệ tiêm vắc xin, tình hình Covid -19 và tỷ lệ bệnh nhân đang nằm viện.

Sống chung với Covid-19: thực tế từ 5 quốc gia

Ông Anutin cho hay những khu vực này sẽ chào đón du khách nội địa vào tháng tới để xem xét khả năng sẵn sàng, trước khi đón du khách quốc tế vào tháng 11.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho rằng việc cách ly 7 hay 10 ngày sẽ tùy thuộc và từng trường hợp cụ thể. Những người đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR khi đến Thái Lan và xét nghiệm lại 7 ngày sau đó.

Việc cách ly 10 ngày sẽ áp dụng đối với du khách chưa tiêm vắc xin và đến bằng đường hàng không. Họ sẽ được xét nghiệm PCR khi đến và khi cách ly xong. Quy định cách ly 14 ngày vẫn sẽ áp dụng đối với du khách chưa tiêm vắc xin và đến bằng đường bộ.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen vừa đưa ra các chiến lược nhằm mở cửa và tiếp nhận du khách quốc tế theo từng bước, theo tờ Khmer Times ngày 23.9.

Theo đó, việc mở cửa đón du khách quốc tế sẽ tùy thuộc vào tốc độ tiêm vắc xin ở Campuchia và việc triển khai các biện pháp để bước vào giai đoạn bình thường mới nhằm phòng ngừa Covid -19.

[VIDEO] Trẻ em 6-12 tuổi ở Campuchia bắt đầu được tiêm vắc xin Covid-19 Ông Hun Sen khuyến khích các tổ chức, địa phương, lĩnh vực tư nhân, thanh niên và các đối tác phát triển trong và ngoài nước phát huy sáng tạo, cung cấp dịch vụ du lịch mang tính đa dạng.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi các ban ngành tích cực hợp tác với Bộ Du lịch trong việc đào tạo thêm kỹ năng cho người trẻ theo định hướng phát triển du lịch bền vững.

Theo Thủ tướng Hun Sen, xu hướng du lịch đã khác trước, với sự an toàn và thoải mái sẽ là những yếu tố hàng đầu đối với du khách. Do đó, ông ủng hộ việc phát động chiến dịch “Campuchia an toàn” làm phương hướng chiến lược nhằm thu hút du khách nội địa và quốc tế trong giai đoạn mở cửa cũng như về lâu dài.