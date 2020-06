Thẩm phán cho phép xuất bản sách tiết lộ chấn động về Tổng thống Trump

Trong phán quyết của mình, thẩm phán Lamberth lưu ý ông Bolton đã không để nhà chức trách kiểm tra cuốn sách mới về vấn đề an ninh quốc gia để đảm bảo thông tin mật không bị rò rỉ. Ông Lamberth còn nói rằng tuy hành động đơn phương của ông Bolton gây quan ngại về an ninh quốc gia, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump không chứng minh được rằng một lệnh của tòa ngăn chặn việc xuất bản cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia là phương pháp phù hợp.

Chính quyền Tổng thống Trump mới đây tìm kiếm một lệnh của tòa án để ngăn chặn cuốn sách không được xuất bản, lập luận sách chứa nhiều thông tin mật và việc xuất bản sẽ gây tổn hại cho an ninh quốc gia.

{VIDEO] Sắp ra sách chứa thông tin nhạy cảm, cựu cố vấn Bolton hứng chỉ trích từ Tổng thống Trump

Tuy nhiên, thẩm phán Lamberth lập luận rằng lệnh của tòa được đưa ra sẽ quá trễ nên không thể ngăn chặn được tổn hại, khi đã có hàng trăm ngàn cuốn đã được in ra, trong đó có nhiều cuốn đang nằm trong tòa soạn các báo.

Sau khi thẩm phán Lamberth đưa ra quyết định trên, thông qua Twitter, Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc ông Bolton đang tiết lộ thông tin mật và cảnh báo ông ta phải trả giá đắt cho việc này, theo Reuters.