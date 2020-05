Thận trọng mở cửa trước nỗi lo dịch tái bùng phát

Tròn 2 tháng đại dịch Covid-19 Hôm nay 11.5, đánh dấu tròn 2 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Thời điểm công bố đại dịch cũng là chủ đề gây tranh cãi khi giới chức Mỹ cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc nên trì hoãn, trong khi tổ chức này khẳng định đã làm kịp thời. Trong 2 tháng đại dịch vừa qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc bệnh tăng từ hơn 100 lên khoảng 200. Đáng chú ý, tổng số ca nhiễm đến nay đã vượt mốc 4 triệu so với khoảng 120.000 ca vào ngày công bố đại dịch. Tại châu Á, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đều dự báo kịch bản xấu nhất là kinh tế ngừng tăng trưởng trong năm nay do ảnh hưởng đại dịch. IMF cũng dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sụt giảm ít nhất 3%. Covid-19 còn dẫn đến tình trạng thất nghiệp trầm trọng. Hơn nửa dân số thế giới được yêu cầu tuân thủ quy định phong tỏa và giãn cách xã hội. Đến nay, khoảng 100 nhóm đang nghiên cứu vắc xin và thuốc trị Covid-19, nhưng giới khoa học dự báo sẽ khó có sản phẩm hoàn thiện trong vòng 1 năm tới. Tình trạng cấp bách khiến một số công ty nhận sản xuất vắc xin số lượng lớn do Đại học Oxford phát triển dù chưa chứng minh được hiệu quả.