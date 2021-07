Thế giới tăng tốc ứng phó biến thể Delta

Trong cuộc họp báo mới đây, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tốc độ tiêm chủng đang không theo kịp tốc độ biến thể Delta lây lan. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo phải đảm bảo ít nhất 10% dân số mỗi nước được chủng ngừa xong trước tháng 9. Các tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh biến thể Delta được ghi nhận ở 98 quốc gia, theo tờ The Guardian.

Tổng giám đốc WHO cũng chỉ ra rằng việc nước giàu chia sẻ vắc xin cho các nước thu nhập thấp đang quá chậm. Thật vậy, các nước đang phát triển có tốc độ tiêm chủng khá khiêm tốn. Malaysia và Indonesia, hai nước đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm mới, chỉ mới chủng ngừa cho lần lượt là 6,5% và 5% dân số, theo Kyodo News.

Tờ Khmer Times ngày 4.7 đưa tin tình trạng số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày ở Campuchia tăng trong mấy ngày qua dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Bộ Y tế nước này ghi nhận thêm 933 ca nhiễm mới và 24 ca tử vong. Giới chức Campuchia đang lo ngại biến chủng Delta sẽ khiến tình hình dịch bệnh Covid-19 vượt tầm kiểm soát và ứng phó. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo một số biện pháp mới, trong đó có việc tăng cường kiểm soát các khu vực biên giới với VN, Lào và Thái Lan, theo tờ The Phnom Penh Post.

Trong khi đó, nhiều nước giàu gần đạt được mức miễn dịch cộng đồng theo định nghĩa mà chuyên gia chống Covid-19 của Nhà Trắng Anthony Fauci đưa ra, tức khoảng 70 - 85% người được chủng ngừa. Theo The Guardian, tính đến ngày 1.7, 66,8% người Mỹ trưởng thành tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19 . Tại Israel, 60,4% dân số đã được tiêm mũi đầu tiên và 55,9% người dân đã được chủng ngừa xong, tờ The Times of Israel đưa tin.