Thế giới vượt 200 triệu ca nhiễm Covid-19

Nhằm tránh nguy cơ lây lan biến thể Delta, chính quyền toàn bộ 31 tỉnh, khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc yêu cầu người dân không rời nhà khi không cần thiết. Bắc Kinh hiện đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt, chặn các ngả đường với mục tiêu bảo vệ thủ đô bằng mọi giá. Trong khi đó, nhiều thành phố ở tỉnh Giang Tô phải phong tỏa và hủy chuyến bay nội địa. TP.Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) yêu cầu người dân trình giấy xét nghiệm âm tính nếu muốn rời thành phố.

Vùng dịch lớn nhất thế giới là Mỹ cũng đang chứng kiến đà tăng các ca nhiễm và tử vong trong những ngày qua, phần lớn do biến chủng Delta. Hôm 3.8, hơn 50.000 giường bệnh trên toàn nước Mỹ đang điều trị bệnh nhân Covid-19, lần đầu tiên kể từ tháng 2 Mỹ quay lại tình trạng này.

New York là thành phố đầu tiên của Mỹ yêu cầu giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin nếu muốn đến các địa điểm trong nhà, như nhà hàng, phòng gym, nhà hát, theo chính sách có tên “Chìa khóa đến New York”. “Nếu tiêm phòng, bạn nắm trong tay chìa khóa và có thể mở cửa. Nếu không, bạn sẽ không thể tham gia nhiều hoạt động”, AFP dẫn lời Thị trưởng Bill de Blasio tại cuộc họp báo rạng sáng qua (giờ VN). Bang New York quy định mọi nhân viên y tế phải tiêm vắc xin, đồng thời hàng chục ngàn viên chức, nhân viên làm việc cho các cơ quan thuộc chính quyền tiểu bang phải cung cấp giấy tiêm vắc xin hoặc đối mặt với việc xét nghiệm hằng tuần.