Đủ kiểu khuyến khích người dân tiêm vắc xin

Số ca tử vong vì Covid-19 tăng mạnh Hỏa táng nạn nhân Covid-19 tại Jakarta, Indonesia ẢNH: REUTERS NHK ngày 30.7 dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đưa tin số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu trong tuần trước là hơn 69.000 ca, tăng 21% so với một tuần trước đó. Số ca nhiễm mới là 3,8 triệu, tăng 8%. Mỹ là nước có số ca nhiễm mới cao nhất với hơn 500.000 ca, theo sau là Brazil, Indonesia, Anh và Ấn Độ. WHO cảnh báo nếu vi rút duy trì tốc độ lây lan đó, tổng số ca nhiễm có thể vượt mốc 200 triệu ca trong 2 tuần nữa. Biến chủng Delta đến nay đã lây lan ra thêm 8 nước, nâng tổng số nước phát hiện biến chủng này lên thành 132. Mặt khác, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo rằng tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều trên toàn cầu có thể tác động đến khả năng phục hồi kinh tế của thế giới. Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết năng suất thương mại giữa các vùng có sự khác biệt lớn và nguyên nhân chính là do khả năng tiếp cận với nguồn vắc xin Covid-19. “Điều này đặc biệt đúng với các nước thu nhập thấp, nơi chỉ có hơn 1% dân số được tiêm ít nhất một liều”, bà Okonjo-Iweala nói và cảnh báo sự chênh lệch này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu, sức khỏe của người dân. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng khẳng định khả năng tiếp cận vắc xin là yếu tố chia thế giới ra hai nhóm với tốc độ phục hồi khác nhau. Về tổng thể, WTO dự báo khối lượng hàng hóa giao dịch toàn cầu tăng 8% trong năm 2021 và 4% trong năm 2022. Vi Trân