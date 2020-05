Thêm hy vọng về thuốc điều trị Covid-19

Viện Nghiên cứu quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm của Mỹ (NIAID) hôm qua 30.4 công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc remdesivir cho thấy bệnh nhân hồi phục nhanh hơn khoảng 30% so với những người dùng giả dược, theo AFP.

Ông Michael Ryan, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ chối bình luận về kết quả thử nghiệm lâm sàng remdesivir vì WHO chưa đánh giá nghiên cứu của NIAID. Trong báo cáo công bố hồi tuần rồi, WHO chỉ ra rằng remdesivir chỉ có tác dụng hạn chế khi được dùng để điều trị cho bệnh nhân ở TP.Vũ Hán ( Trung Quốc ), nơi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm ngoái và lan rộng khắp thế giới. Trước đây, thuốc remdesivir do Công ty Gilead Sciences Inc. (Mỹ) sản xuất đã thất bại trong những cuộc thử nghiệm điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút Ebola.