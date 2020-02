Thiếu bảo hộ, làm việc quá tải khiến 500 nhân viên y tế Vũ Hán bị nhiễm virus Corona mới

Số liệu trên cũng được 2 bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Vũ Hán xác nhận. Trong số những người bị nhiễm có ít nhất 100 nhân viên tại Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán và Bệnh viện Nhân dân, cùng 50 ca ở Bệnh viện Số 1 Vũ Hán và 50 ca ở Bệnh viện Trung Nam.

[VIDEO] Điều tra viên Trung Quốc vào cuộc vụ đối xử bất công đối với bác sĩ Lý Văn Lượng

Trước đó, nghiên của của các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Nam trên chuyên san The Journal of the American Medical Association cho thấy ít nhất 40 nhân viên y tế bị nhiễm virus Corona mới