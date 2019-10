Thổ Nhĩ Kỳ tấn công sâu vào Syria

Một trong số những nhà tù của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu dùng để giam giữ hàng ngàn thành viên của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị trúng bom trong đợt không kích.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ít nhất 109 “phần tử khủng bố” đã bị tiêu diệt. Trong khi đó, SDF - đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS - đã tấn công trả đũa vào các thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương, theo AFP.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố Washington đã bàn giao cho Ankara thực hiện chiến dịch quốc tế chống IS ở Syria. Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định nước này không “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược Syria, theo AFP. Dù vậy, Tổng thống Donald Trump trước đó đã ra lệnh rút quân Mỹ khỏi đông bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch.

HĐBA LHQ đã họp khẩn bàn về tình hình Syria. Liên minh châu Âu (EU) và Iran yêu cầu Ankara ngay lập tức ngừng chiến dịch. Đáp lại, Tổng thống Erdogan cảnh báo EU rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ để cho hàng triệu người tị nạn tràn vào châu Âu nếu liên minh chỉ trích hành động quân sự của Ankara. Lâu nay, Ankara xem lực lượng người Kurd là khủng bố do dính líu phe nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan khẳng định chiến dịch lần này sẽ giúp thiết lập “vùng an toàn” đưa khoảng 1 triệu người tị nạn Syria về nước và loại trừ hoàn toàn IS.