Thử nghiệm điều khiển chiến đấu cơ từ xa

Chuyên trang Military.com dẫn thông báo từ Boeing cho hay cuộc thử nghiệm diễn ra tại bang Maryland, trong đó 2 máy bay tác chiến điện tử EA-18G được điều khiển từ xa bởi phi công trên một chiếc EA-18G khác đang bay.

Vì lý do an toàn, hai phi công dự phòng được bố trí trên 2 chiếc EA-18G nhưng chỉ giúp máy bay cất - hạ cánh và không có can thiệp nào khác.