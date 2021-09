Thúc đẩy viện trợ vắc xin Covid-19 toàn cầu

Chuyên gia FDA không khuyến khích tiêm đại trà liều thứ 3 Người dân được tiêm vắc xin Covid-19 tại Nairobi, Kenya vào ngày 17.9 ẢNH: AFP Theo AFP, Ủy ban Cố vấn của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 17.9 ủng hộ tiêm liều vắc xin Pfizer tăng cường cho người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc từ 65 tuổi trở lên sau 6 tháng kể từ khi chủng ngừa liều thứ 2. Tuy nhiên, ủy ban bác bỏ đề xuất tiêm nhắc lại cho tất cả người từ 16 tuổi trở lên do Pfizer đưa ra dù việc này được Tổng thống Joe Biden ủng hộ. CNN đưa tin các chuyên gia trong ủy ban lo ngại về độ an toàn của liều thứ 3 đối với người trẻ và cho rằng thiếu dữ liệu về độ an toàn cũng như hiệu quả lâu dài của liều tiêm này. FDA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét khuyến cáo của ủy ban trong vài ngày tới. Mỹ đã phê chuẩn việc tiêm liều thứ 3 cho những người bị suy giảm miễn dịch vào tháng 8. Đông A