Thực hư vụ Mỹ thu giữ máy chủ kiểm phiếu bầu, Tổng thống Trump 'đại thắng'

Hôm nay 21.11, một số mạng xã hội đưa lên hình chụp màn hình được cho là từ tài khoản Twitter của Donald John Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, viết rằng: “OAN just reported data seized in server seized by army SHOWS President won by landslide. Trump 410. Biden 128”.

Tạm dịch nội dung trên như sau: OAN (tức kênh truyền hình OAN - NV) vừa đưa tin rằng dữ liệu được lấy ra từ máy chủ được thu giữ bởi lục quân cho thấy Tổng thống (ý nói Tổng thống Trump - NV) giành chiến thắng tuyệt đối. Ông Trump đạt 410 phiếu đại cử tri, Biden đạt 128 phiếu”.

Tuy nhiên, khi đối chiếu lại cái được gọi là hình chụp màn hình đoạn Twitter của “Donald John Trump Jr.” thì đây không phải là tài khoản chính thức của Donald John Trump Jr. Trên tài khoản chính thức của con trai ông Trump không đề cập nội dung như trên.

Tài khoản chính thức của con trai Tổng thống Trump Ảnh: Chụp lại màn hình

Trong khi đó, liên quan thông tin lục quân Mỹ “đột kích” vào một cơ sở ở Đức để thu giữ máy chủ liên quan công ty kiểm phiếu, AP ngày 16.11 đã dẫn phản hồi từ đại diện lục quân Mỹ đã bác bỏ điều này. Thực tế, dù Mỹ có căn cứ quân sự ở Đức, nhưng việc tự ý điều động quân đội hoạt động ở nước Đức thì đòi hỏi rất nhiều thủ tục về pháp lý.

Tương tự, ông Chris Krebs , Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (Bộ An ninh nội địa Mỹ), ngày 15.11 cũng viết lên mạng xã hội Twitter để bác bỏ thông tin quân đội Mỹ thu giữ máy chủ lưu giữ dữ liệu bầu cử Mỹ ở châu Âu. Ông Krebs khuyến nghị: “Hãy suy nghĩ 2 lần khi chia sẻ những thông tin như vậy”.

Nội dung cảnh báo của ông Krebs Ảnh: Chụp lại màn hình

Thế nhưng, từ đó đến nay, thông tin này vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Theo tờ USA Today, thông tin đột kích trên vốn dĩ xuất phát từ một video clip thất thiệt trên mạng YouTube, trong đó người dẫn chương trình công bố thông tin trên, đồng thời khẳng định Trump đã thắng khi đạt 410 phiếu đại cử tri.

Thời gian qua, nhóm phụ trách tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cáo buộc Công ty phần mềm Dominion đã xóa khoảng 2,7 triệu phiếu bầu dành cho ông Trump và chuyển một phần cho đối thủ Joe Biden . Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía Tổng thống Trump dù nhiều lần khẳng định có bằng chứng về cáo buộc vừa nêu, nhưng đến giờ vẫn chưa đưa ra bằng chứng.