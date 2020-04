Tỉ phú địa ốc New York, bạn thân Tổng thống Trump, tử vong vì Covid-19

Cái chết của trùm bất động sản gốc Do Thái ở thành phố New York đã được Tạp chí The Real Deal đưa tin hôm 12.4, một ngày sau khi ông qua đời. Theo ấn bản này, giá trị tài sản của tỉ phú Chera vào khoảng 4 tỉ USD (tính đến năm 2017).

Đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng xác nhận mối quan hệ thân tình của tỉ phú 78 tuổi và Tổng thống Trump. Tỉ phú Chera cũng là người bạn được ông Trump đề cập trong cuộc họp báo thường ngày về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng hôm 29.3.

Trong lúc thành phố New York nhanh chóng trở thành tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, Tổng thống Trump được cho là đã khuyên ông Chera rời thành phố này và đến sống tại New Jersey.

Vị tỉ phú đã nghe theo lời khuyên trên nhưng vẫn không thoát được dịch Covid-19. Ông đã được chuyển đến bệnh viện New York Presbyterian/Weill Cornell vào cuối tháng 3.

Tổng thống Trump được cho đã nhắc đến tỉ phú Chera trong cuộc họp báo về Covid-19 Nhà Trắng

Tính đến ngày 13.4, website Đại học Johns Hopkins ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 tại thành phố New York, trong đó số ca tử vong gần 7.000.

Tổng thống Trump lần đầu tiên đề cập đến bạn thân khi mô tả “sự khủng khiếp” của dịch Covid-19 hôm 29.3.

“Tôi có một người bạn vừa nhập viện. Một ngày sau, ông ấy rơi vào tình trạng hôn mê sâu…Tình trạng không tốt lắm”, Tổng thống Trump khi đó cho biết.

Theo Tạp chí Vanity Fair, mức độ nghiêm trọng của bệnh tình ông Chera đã làm thay đổi cách thức Tổng thống Trump xử lý bệnh dịch và cũng có lẽ đã ngưng ý định của ông về việc mở cửa lại nền kinh tế Mỹ vào dịp lễ Phục sinh

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã bác bỏ thông tin trên.

Từ năm 2016 đến 2019, tỉ phú Chera đã quyên tổng cộng 402.800 USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump , theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Mỹ.