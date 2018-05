Tình hình Triều Tiên tiếp tục diễn biến khả quan

Nội dung trao đổi tập trung vào quan hệ song phương cũng như chiều hướng và triển vọng về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến quan hệ Mỹ - Triều, tờ Dong-a Ilbo hôm qua dẫn các nguồn tin tình báo cho hay Triều Tiên và Mỹ nhất trí hoàn tất việc thanh sát hạt nhân ở Triều Tiên trước năm 2020 và việc này sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới.



Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 4.5 đã đến Washington theo lời mời của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC). Một quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết NSC yêu cầu phía Hàn Quốc không công khai về chuyến thăm vì tính chất nhạy cảm của các vấn đề sẽ trao đổi.

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc cân nhắc việc giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc do thỏa thuận hòa bình liên Triều khiến Mỹ không cần duy trì hơn 20.000 binh sĩ tại đây.