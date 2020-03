Toan tính giá dầu của Ả Rập Xê Út: tuyên chiến để không phải chiến

Nguyên nhân ở chỗ Riyadh tuy có khả năng tăng đáng kể khối lượng dầu khai thác và tung ra thị trường hằng ngày, tức có thể tác động trực tiếp tới giá dầu thế giới , nhưng cả Nga và Mỹ cũng đều có khả năng ấy. Tuy thế, giá dầu càng thấp thì mức độ tổn hại đối với Ả Rập Xê Út càng cao hơn so với Nga và Mỹ bởi Riyadh cần giá dầu tối thiểu cao hơn rất nhiều so với Mỹ và Nga để cân bằng ngân sách nhà nước. Nói cách khác, Ả Rập Xê Út lệ thuộc vào xuất khẩu dầu lửa nhiều hơn so với Nga và Mỹ. Cứ chơi con bài giá dầu như thế, Riyadh dễ bị tự hại mình. Chính vì cần giá dầu cao chứ không thấp mà Riyadh cho đến nay luôn bất chấp thúc ép của Washington đòi giảm giá dầu và vương triều này rồi sẽ lại phải thỏa hiệp với Nga.