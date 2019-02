Tổng thống Trump đề cao tiềm năng của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Việt Nam mở trang web cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa mở trang web bằng tiếng Anh giới thiệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 và hỗ trợ truyền thông đăng ký tác nghiệp, qua đó xác nhận sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội. Thông tin về việc mở trang web chính thức của cuộc gặp thượng đỉnh được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo trên Twitter chiều 16.2. Địa chỉ trang web là: dprk-usasummit2019.mofa.gov.vn/EN/Home/. Trên trang chủ đăng lời chào mừng bằng tiếng Anh Welcome to Hanoi, Vietnam - City for Peace (tạm dịch: Chào mừng đến Hà Nội, Việt Nam - Thành phố vì hòa bình). “Việt Nam và thủ đô Hà Nội tự hào khi được tổ chức thượng đỉnh lần hai giữa Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump”, trích từ đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh trên trang web. Website chưa thông báo cụ thể thời gian diễn ra hội nghị nhưng cho biết hạn chót để giới truyền thông đăng ký đưa tin là 17 giờ ngày 21.2. Trung tâm truyền thông quốc tế cho thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ đặt tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.