Trong bài phát biểu đầu năm 2018, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thiện lực lượng hạt nhân chiến lược, đồng thời nhấn mạnh: “Mỹ không bao giờ có thể tiến hành cuộc chiến chống lại tôi và nhà nước của chúng ta. Cần phải biết rằng toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm tấn công hạt nhân của chúng ta và nút kích hoạt hạt nhân luôn nằm trên bàn làm việc của tôi”.

Đến ngày 3.1, Tổng thống Trump có lời đáp trả khi viết trên Twitter rằng nút kích hoạt hạt nhân của ông to hơn, uy lực hơn và đặc biệt là có thể hoạt động, hàm ý nghi ngờ năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

“Tôi cũng có một nút hạt nhân, nhưng cái của tôi thì to và mạnh hơn nhiều. Và nút của tôi hoạt động được!”, chủ nhân Nhà Trắng viết.



North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!