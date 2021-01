Tổng thống Trump tiếp tục gia hạn cấm nhập cư nhiều đương đơn ‘thẻ xanh’, lao động nước ngoài

Tuy nhiên, Tổng thống Trump quyết định gia hạn thêm đến ngày 31.3, trong khi nhiều doanh nghiệp phản đối lệnh cấm đối với một số nhóm đối tượng lao động nước ngoài.

“Chẳng hạn như số ca mắc hằng ngày trên thế giới do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê là cao hơn so với con số hồi tháng 6, và trong khi liệu pháp, vắc xin hiện đã có đối với ngày càng nhiều người dân Mỹ, tác động lên thị trường lao động và y tế cộng đồng vẫn chưa được nhận thức đầy đủ”, ông Trump phân tích.