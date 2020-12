Tổng thống Trump tính đường tương lai

Vận động 170 triệu USD hậu bầu cử

Tờ The New York Times hôm qua đưa tin Tổng thống Donald Trump đã vận động được 170 triệu USD từ sau ngày bầu cử đến nay. Số tiền này được cho là nhằm ủng hộ cuộc chiến pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử nhưng khoảng 75% trong đó được chuyển vào ủy ban hành động chính trị Save America do nhà lãnh đạo thành lập hồi tháng 11. Theo CNN, nguồn quỹ này giúp Tổng thống Trump trả những chi phí để giúp ông tiếp tục giữ vị trí nổi bật trên chính trường và ủng hộ tiền cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.