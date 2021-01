Tổng thống Trump trong cuộc chiến mới

Ông Biden chỉ trích chương trình vắc xin Covid-19 của ông Trump Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden hôm qua chỉ trích chương trình phân phối vắc xin Covid-19 của chính phủ Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ Donald Trump là “trò hề”, theo AFP. Sau đó, người phát ngôn của Tổng thống tân cử TJ Ducklo nói nội các mới lên kế hoạch phân phối tất cả liều sẵn có ngay lập tức, thay vì giữ lại một nửa nguồn cung để đảm bảo mọi người được tiêm nhắc lại mũi thứ 2 đúng hạn. “Chính phủ ông Trump nên ngừng việc giữ lại nguồn cung vắc xin”, ông Ducklo nói. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch sẽ giải quyết vấn đề như thế nào vì Mỹ không thiếu vắc xin, nhưng tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của chính phủ. Đến nay, khoảng 6 triệu người Mỹ được tiêm liều đầu tiên, thấp hơn mục tiêu 20 triệu người trong tháng 12.2020. Tính đến ngày 7.1, chính phủ liên bang đã phân phối hơn 21 triệu liều, nhưng 15 triệu liều chưa được sử dụng vì quy định về đối tượng ưu tiên của từng bang. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar kêu gọi các bang không nên quá cứng nhắc về đối tượng ưu tiên. Chẳng hạn, chính quyền bang New York sẽ phạt 1 triệu USD nếu bệnh viện vi phạm quy định về đối tượng được ưu tiên tiêm phòng Covid-19. Hai loại vắc xin của liên doanh Mỹ - Đức Pfizer/BioNTech và Hãng Moderna (Mỹ) yêu cầu tiêm 2 liều cách nhau 3 - 4 tuần. Thời hạn sử dụng là 6 tháng với nhiệt độ bảo quản đạt âm 70 độ C, nhưng chỉ được 5 ngày nếu dùng tủ đông thông thường.