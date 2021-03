Tranh cãi kế hoạch răn đe hạt nhân của Mỹ

Theo tờ The Guardian, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) chuẩn bị công bố báo cáo kêu gọi chính quyền đánh giá lại vai trò của lực lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ hầm ngầm trên bộ (silo), một trong 3 chân kiềng của tam giác hạt nhân Mỹ. Báo cáo sẽ được công bố trước thời điểm chính quyền Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên đưa ra đề xuất ngân sách quốc phòng, quyết định số phận nhiều chương trình vũ khí của quân đội.

Theo FAS, hợp đồng được thúc đẩy bởi những nỗ lực vận động hành lang của các nhà sản xuất quốc phòng và từ giới chính trị gia tại các bang hưởng lợi kinh tế từ dự án, thay vì dựa trên những đánh giá về vai trò cần thiết của GBSD.

Ảnh chụp màn hình Bulletin of the Atomic Scientists

Một nghiên cứu của Trung tâm Chính sách quốc tế (Mỹ) vừa công bố cho thấy Northrop Grumman và các nhà thầu phụ đã chi hơn 119 triệu USD cho việc vận động hành lang trong năm 2019 và 2020, thông qua 410 nhà vận động, gồm nhiều cựu quan chức. Công ty này chỉ được trao gói thầu sau khi Boeing rút lui với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Theo đó, Northrop Grumman giành lợi thế khi thâu tóm Orbital ATK, một trong 2 nhà sản xuất tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn duy nhất tại Mỹ.

Theo FAS, mức giá cho việc phát triển GBSD đã được điều chỉnh một cách có chủ đích nhằm cho thấy nó rẻ hơn so với chi phí để tiếp tục sử dụng Minuteman III . Đánh giá của Tổ chức nghiên cứu Rand Corporation cho thấy chi phí của GBSD có thể cao gấp 2-3 lần việc duy trì hệ thống cũ.

Theo ước tính, không quân sẽ mua tổng cộng hơn 600 GBSD. Mức phí cơ bản để phát triển là 100 tỉ USD nhưng tổng chi phí để sản xuất, vận hành và duy trì GBSD cho đến năm 2075 được ước tính lên đến 264 tỉ USD. Báo Bulletin of the Atomic Scientists ước tính số tiền này có thể được dùng để trả lương cho 1,24 triệu giáo viên tiểu học trong một năm, tương đương 2,84 triệu học bổng đại học hoặc trả viện phí cho 3,3 triệu bệnh nhân Covid-19

Mỹ hiện có 400 tên lửa Minuteman trong các silo ở 5 bang Colorado, Montana, Nebraska, Bắc Dakota và Wyoming. Các tổ chức vận động kiểm soát vũ khí và những người phản đối ICBM, gồm các cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ, cho rằng nên loại bỏ hoàn toàn các ICBM phóng từ trên bộ. Trong trường hợp nước Mỹ đối diện một cuộc tấn công bất ngờ, tổng thống chỉ có chưa đầy nửa giờ để ra quyết định tấn công. FAS cho rằng đó sẽ là quyết định gây ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại và dù tổng thống có năng lực đến mức nào cũng khó đưa ra quyết định hợp lý, chưa kể những nguy cơ như cảnh báo giả.

Mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc thường được nêu ra như là lý do chính để phát triển GBSD. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng các loại vũ khí ICBM trên bộ đã lỗi thời và không phù hợp trong môi trường an ninh hiện đại. Bất kỳ vụ phóng ICBM nào từ lục địa Mỹ để răn đe Trung Quốc đều có thể bị Nga hiểu lầm là hành động tấn công lên Nga, gây nguy cơ leo thang xung đột