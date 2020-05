Trung Quốc đối mặt áp lực quốc tế vì Hồng Kông

Bộ Công an Trung Quốc ngày 29.5 tuyên bố sẽ “chỉ đạo và hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông ngăn chặn bạo lực và lập lại trật tự” sau làn sóng biểu tình rầm rộ phản đối chính quyền đặc khu năm ngoái, theo Reuters. Lâu nay, cảnh sát Hồng Kông hoạt động độc lập và Bộ Công an Trung Quốc không có quyền hạn ở đặc khu này. Mới đây, quốc hội Trung Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về ban hành luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông. Dự kiến có hiệu lực trước tháng 9, luật an ninh quốc gia mới cho phép ngăn chặn, xử lý những hành vi, hoạt động như can thiệp của nước ngoài, ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục được quyền hoạt động công khai tại Hồng Kông.