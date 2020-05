Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ can thiệp vào vấn đề Hồng Kông

Luật mới sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt đối với hành vi ly khai, phá hoại quyền lực nhà nước, khủng bố và những hành động gây nguy hại an ninh quốc gia Trung Quốc. Luật cũng cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc hoạt động công khai tại Hồng Kông, theo AFP.

Trong cuộc họp báo ngày 29.5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo nước này đã có phản hồi đến các nước nói trên về vụ việc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Triệu tuyên bố 4 nước nói trên không có cơ sở pháp lý để trích dẫn Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh để đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm về Hồng Kông.

Phát ngôn viên này tuyên bố Trung Quốc sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết nếu Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc , phản ứng lại luật an ninh đối với Hồng Kông. Bên cạnh đó, ông Triệu còn tố cáo Mỹ và Anh đang tìm cách thao túng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi đe dọa nêu vấn đề luật an ninh Hồng Kông ra cơ quan này.