NATO chỉ trích Trung Quốc bắt nạt láng giềng

Tại hội nghị Đối thoại Raisina đa phương được Ấn Độ tổ chức trực tuyến từ ngày 13 - 16.4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi những động thái hung hăng của Trung Quốc là hành vi bắt nạt láng giềng và đe dọa tự do hàng hải tại Biển Đông. Ông khẳng định NATO chính là nền tảng then chốt cho việc xây dựng sự hội tụ cần thiết để đối phó những tác động về mặt an ninh đến từ Trung Quốc.