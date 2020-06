Trung Quốc sẽ lập văn phòng an ninh quốc gia ở Hồng Kông

Cụ thể, Hồng Kông sẽ thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia do đặc khu trưởng đứng đầu. Ủy ban này cũng sẽ có một cố vấn an ninh quốc gia do chính phủ Trung Quốc chọn. Hầu hết các vụ việc sẽ do các cơ quan công lực ở Hồng Kông xử lý. Cả lực lượng cảnh sát và cơ quan tư pháp Hồng Kông sẽ lập các đơn vị đặc biệt chuyên xử lý các trường hợp liên quan an ninh quốc gia. Dự thảo cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông hoàn tất dự luật an ninh của đặc khu càng sớm càng tốt.