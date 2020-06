Cảnh sát Hồng Kông lập đơn vị sẵn sàng thực thi luật an ninh quốc gia mới

Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post ngày 9.6, ông John Lee Ka-chiu (Lý Gia Siêu), quan chức phụ trách an ninh của chính quyền đặc khu Hồng Kông, cho biết đơn vị mới do ủy viên cảnh sát Chris Tang Ping-keung đứng đầu có chức năng thu thập thông tin, điều tra và huấn luyện.

“Cảnh sát Hồng Kông thành lập một đơn vị chuyên trách mới để học cách áp dụng luật mới vào các tình huống thực tế, thu thập thông tin tình báo và bằng chứng liên quan đến hoạt động hoặc hành vi được mô tả là bất hợp pháp trong luật mới”, ông Lý nói.

Ông Lý công bố kế hoạch này một tuần sau khi cùng Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và các quan chức cấp cao của Trung Quốc đại lục thảo luận về luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho Hồng Kông, dự kiến sẽ được thông qua trong tuần tới và có hiệu lực vào tháng 9.

Luật an ninh quốc gia mới cho phép ngăn chặn, xử lý những hành vi, hoạt động như can thiệp của nước ngoài, ly khai, lật đổ chính quyền và khủng bố.

Lâu nay, cảnh sát Hồng Kông hoạt động độc lập và Bộ Công an Trung Quốc không có quyền hạn ở đặc khu này. Theo luật mới, chính quyền đặc khu phải thành lập đơn vị mới để bảo vệ an ninh quốc gia và các cơ quan an ninh Trung Quốc đại lục được quyền hoạt động công khai tại Hồng Kông “khi cần thiết”.